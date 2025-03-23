شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تحذر من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

مخططات التهجير في فلسطين

الاستيطان الاستعماري في فلسطين

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية.ويأتي هذا تمهيدًا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،كما أدانت التصريحات المتطرفة والعنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي عد هذه الخطوة في إطار مخطط فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.وحذرت من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى "المغادرة الطوعية".وجددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي.وأكدت أنه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وحثت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري.بالإضافة إلى محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.