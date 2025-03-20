اخبار الخليج

الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع أمير الكويت العلاقات الأخوية والعمل المشترك

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع أمير الكويت العلاقات الأخوية والعمل المشترك

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة..بحثا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتهما في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

 

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح..سائلاً المولى عز وحل أن يديم على سموه الصحة والسعادة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا