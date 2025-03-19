شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن شن عملية برية في شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

عودة الحرب

الدمام - شريف احمد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه شن "عملية برية محدودة" لاستعادة جزء من ممر نتساريم الحيوي في قطاع غزة.وبدا أن هذه الخطوة تعمق هجوم الاحتلال الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، والذي أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار مع الذي بدأ في يناير.وكانت دولة الاحتلال، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، قد سحبت قواتها من ممر نتساريم، الذي استخدمته كمنطقة عسكرية وكان يفصل شمالي غزة عن جنوبها.وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الفلسطينيين في غزة من أن الجيش سيأمر مجددا بعمليات إجلاء من مناطق القتال قريبا، وأن الهجمات ستصبح أكثر شراسة إذا لم يتم الإفراج عن عشرات الرهائن المحتجزين منذ أكثر من 17 شهرا.