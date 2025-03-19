شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء انتهاكات الاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الممارسات فرضت واقعًا مريرًا انعكس بشكل رئيسي على حياة سكان القطاع.

وأشار إلى أن استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

في هذا السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لانتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئناف الهجمات التي أوقعت مئات القتلى في قطاع غزة. ودعا الاتحاد إسرائيل إلى ضبط النفس والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، أن تصاعد التوتر مجددًا في غزة أمر مدمّر، مشيرة إلى أن المدنيين عانوا معاناة تفوق الوصف، وأنه يجب وقف هذا العنف فورًا.

وفي إطار الجهود الدولية، توالت التصريحات المنددة بتجدد العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث طالبت دول عدة بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع. ودعت هذه الدول إلى احترام القانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.

وفيما يتعلق بمستقبل غزة، أكد الاتحاد الأوروبي أن القطاع يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددًا على التزامه الكامل بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي ختام بيانه، دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الحالي والعمل على إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة.