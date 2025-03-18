الخليج اليوم .. سلطنة عمان تستهدف توفير 45 ألف وظيفة في العام الجاري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستهدف سلطنة عمان توفير 45 ألف فرصة عمل ضمن الخطة التشغيلية لوزارة العمل العمانية لعام 2025 تشمل 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي، و24 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص.

في هذه الأثناء، كشفت سلطنة عمان عن توفير 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي، و24 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص، وأكدت وزارة العمل العمانية أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال.

وبينت سلطنة عمان أن وزارة العمل العمانية تتابع الشركات الموقّعة على برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، ونسبة الالتزام في البرنامج تتجاوز 82 بالمائة.

إلى ذلك، كشفت الوزارة أن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 بالمائة عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا، منهم 11 ألفًا و758 من الذكور.

وفي إطار تحسين الأداء الحكومي، أوضحت أنها فعلت منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، وسيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل ومستوى القيادة والرضا الوظيفي؛ ما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ورفع جودة الأداء العام.