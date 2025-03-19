الخليج اليوم .. عبور 3.4 ملايين معتمر ومسافر عبر 4 مطارات سعودية منذ بداية رمضان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة مطارات القابضة عن مرور أكثر من 3.4 ملايين معتمر ومسافر عبر 4 مطارات سعودية منذ الأول من شهر رمضان، وحتى الثامن عشر منه.

وذلك عبر كل من: مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي في ينبع، ومطار الطائف الدولي.

وتوزعت حركة المسافرين على الرحلات الدولية لتبلغ 2,403,146 مسافرًا بين قادمين ومغادرين، فيما بلغ عدد المسافرين على الرحلات الداخلية 1,082,705 مسافرين، كما بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال هذه الفترة 20,038 رحلة، منها 12,699 رحلة دولية، و 7,339 رحلة داخلية.

وفي إطار جهود تحسين تجربة السفر في المطارات السعودية، فعّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، خدمة البوابات الإلكترونية التي تضم 70 بوابة تعمل على إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا دون تدخل بشري؛ لتحسين تجربة السفر، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، ومطارات القابضة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

ويأتي تفعيل خدمة البوابات الإلكترونية؛ لتسهيل وتسريع إجراءات السفر باستخدام التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي التي تُـمّكن المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيًا، وبشكل سريع وآمن، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتتوزع البوابات الإلكترونية بين صالة رقم 1 ومرافق المكتب التنفيذي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,500 مسافر لكل بوابة، ما يتيح للمطار خدمة ما يصل إلى 175 ألف مسافر يوميًا.

وكانت المطارات السعودية قد رفعت جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمسافرين خلال موسم ذروة العمرة لعام 1446هـ، حيث تعمل مطارات القابضة على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات عبر شركاتها التابعة، بما يسهم في توفير تجربة سفر سلسة وميسرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.