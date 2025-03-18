الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي يدين استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، طبقاً لبيان وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وجدّد مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

كما أطلع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.

"مفاوضات أذرية - أرمينية"

إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء السعودي بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجيًا لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.

"العمارة السعودية"

في سياق محلي، تناولت جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة التنويه بإطلاق خريطة العمارة السعودية التي تشمل تسعة عشر طرازًا معماريًا تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.

"دعم المشروعات التنموية"

كما استعرض مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.

"مؤشرات الاقتصاد الوطني"

وتناولت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

"التصدي للمخدرات"

في هذه الأثناء، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره للمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ويُشِيد في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

"تفاهم أمني مصري - سعودي"

في المقابل، فوضت جلسة مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.

"تعاون ثقافي سعودي - ياباني"

إلى ذلك، وافقت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.

"تعاون سعودي - أممي"

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.