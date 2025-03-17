شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع سن الزواج فى البلاد من 15 إلى 18 عاما.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الحكومة الكويتية سن الزواج فى البلاد من 15 عاما إلى 18 بعد تعديلها لقانون الأحوال الشخصية.

ووفقا لمرسوم رسمى نشر فى الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" عدلت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".

وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

ووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التى تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18 ، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".

كان وزير العدل الكويتى ناصر السميط قد قال فى وقت سابق إن 30 % من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب.