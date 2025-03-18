شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيطاليا: زيارة ملك الأردن لروما بهذه الظروف العصيبة بالغ الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن إيطاليا تدعم جهود الوساطة التى تبذلها الأردن بهذه اللحظة الصعبة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيطالي اليوم /الإثنين/ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالقصر الرئاسي خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما.



ووصف "ماتاريلا" - بحسب بيان الرئاسة الإيطالية - زيارة العاهل الأردني إلى روما في هذه الظروف العصيبة بأنه بالغ الأهمية، مؤكدا أنه يتيح تبادل الآراء وتحليل الوضع المعقد الذي تعيشه المنطقة.



وشدد الرئيس الإيطالي على أهمية التنسيق الوثيق مع الأردن، قائلا "إن بلدكم يضطلع بعملٍ نموذجي في التنسيق والوساطة والتواصل في المنطقة، ونحن على مقربة منه وندعم الإجراءات التي يقوم بها الأردن بكل أهمية".