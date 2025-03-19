شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثى: عدوان أمريكى على صعدة شمال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشن عدوانا على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) شون بارنيل، قد أعلن فى وقت سابق إن الهدف وراء سلسلة الضربات الدقيقة التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية ضد أهداف حوثية في جميع أنحاء اليمن، هو "استعادة حرية الملاحة وترسيخ الردع الأمريكي".

وأشار بارنيل - خلال مؤتمر صحفي لمدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية ألكسيس غرينكويتش - إلى أن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأمريكية أكثر من 170 مرة، والسفن التجارية 145 مرة، منذ عام 2023.