شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الصومال وصربيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفير أحمد معلم فقي، في اتصال هاتفي، مع نظيره الصربي ماركو دوريتش، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وأكد الوزيران، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الثنائية التي تمتد لأكثر من 65 عامًا، مشددين على أهمية مواصلة التعاون في مختلف المجالات.



وأشار وزير الخارجية الصومالي إلى التزام البلاد بتطوير الشراكة بين مقديشو وبلغراد، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين ستشهد مزيدًا من التقدم خلال المرحلة المقبلة.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الصربي أن بلاده تعتبر الصومال شريكًا استراتيجيًا، وتسعى لتعزيز التعاون المشترك.



واتفق الجانبان على تبادل الزيارات الرسمية خلال الفترة المقبلة، بهدف استكشاف فرص التعاون في الاقتصاد، الأمن، والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.