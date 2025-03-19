شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر النونو: لم نغلق باب التفاوض ونتنياهو يقامر بحياة من بقى من الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لوسائل إعلام فلسطينية، تعليقا على الوضع فى غزة الآن، لم نغلق باب التفاوض ، ووافقنا على مقترحات بولر وويتكوف.

وأضاف النونو، نتواصل مع الوسطاء لإلزام الاحتلال بوقف العدوان واحترام توقيعه وبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأن نتنياهو يعرف أن نتيجة القصف مجربة ومعروفة وهو يقامر بحياة من بقي من الأسرى، ويريد عودة بن غفير للحكومة وبقاء سموتريتش فيها، ولو كان نتنياهو جادا لتوصلنا إلى اتفاق خلال ساعات.

زاكد النونو ان الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في الجريمة التى تدار الآن فى غزة، ولفت إلى أن أكثر من 70% من الشهداء أطفال ونساء ومسنون وهذه جريمة حرب.