معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًا

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معبر رفح البري

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم السبت، 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، أن المصابين والمرضى الفلسطينيين ضمن الدفعة الـ43 منهم.وأشار إلى أنه جار نقلهم إلى المستشفيات بشمال سيناء وباقي المحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.من جهة أخرى كانت رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.وعنون التقرير بـ "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، إذ يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، قوة الاحتلال غير الشرعي.ومن تلك الجرائم استخدامها المتعمد للعنف بأشكاله كافة، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، منذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.