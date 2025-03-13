الخليج اليوم .. رئيس النواب البحريني يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين المنامة والرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة والشراكة الاستراتيجية، التي تجمع بين البحرين و السعودية، وذلك في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المسارات، استناداً للعلاقات الراسخة والمصالح المشتركة، وانطلاقا من رعاية واهتمام قادة البلدين.

إلى ذلك، أشار رئيس مجلس النواب إلى منظومة العمل المؤسسية المشتركة، عبر مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، وولي العد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات والمبادرات والبرامج التي تصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح رئيس مجلس النواب، الحرص البرلماني في دعم العلاقات البحرينية السعودية، عبر التعاون المستمر والتنسيق والتكامل مع مجلس الشورى السعودي، في الوقت ذاته أشاد بالدور الفاعل للسعودية الشقيقة، في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك لدى لقاءه بالسفير السعودي في البحرين، نايف السديري ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة، حيث أعرب معاليه عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه، ومواصلة تعزيز مسارات التعاون الثنائي للوصول للتطلعات والأهداف المشتركة للبلدين الشقيقين.