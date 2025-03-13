شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل قياديين بارزين من مليشيا "الشباب" في غارة جوية بإقليم "شبيلي السفلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز المخابرات والأمن الصومالي (نيسا)، اليوم /الأربعاء/، تنفيذ عملية جوية استهدفت معاقل مليشيات "حركة الشباب"، في منطقة "جمبلول" بمحافظة شبيلي السفلى؛ ما أسفر عن مقتل قياديين بارزين بالتنظيم.



وأفاد الجهاز - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الصومالية اليوم - بأن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث استهدفت أيضاً مجموعة من المسلحين الذين كانوا يشكلون حراسة للقياديين، مؤكدة القضاء على جميع العناصر المسلحة الموجودة في الموقع.



وأوضح أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، حيث كثفت القوات الأمنية بالتعاون مع الجيش الوطني عملياتها للقضاء على ما تبقى من عناصر الإرهاب.