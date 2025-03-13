شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات والدنمارك يبحثان تعزيز التعاون ويوقعان مذكرة تفاهم زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كوبنهاجن، مع وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكه راسموسن، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما وقعا على مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال النظم الزراعية والغذائية المستدامة.



كما استعرض الوزيران - خلال اجتماعهما المشترك - مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته في العديد من القطاعات ومنها الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الداعمة للأولويات التنموية للبلدين.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة الدنمارك، والحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون الثنائي لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.



كما تبادل الوزيران - خلال اللقاء - وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لصون السلم والأمن الدوليين.