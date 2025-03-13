شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة بنيويورك احتجاجا على محاكمة ناشط فلسطينى ندد بالعدوان الإسرائيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مظاهرة حاشدة فى محيط محكمة فيدرالية فى نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطينى المعتقل محمود خليل "خريج جامعة كولومبيا" قبيل مثوله أمام المحكمة.

وتعقد المحكمة جلسة للنظر فى استئنافٍ مقدم من فريق الدفاع عن خليل الذى احتجزته إدارة الهجرة والجمارك بغية ترحيله رغم حيازته على البطاقة الخضراء.

والناشط الفلسطيني خريج جامعة كولومبيا، وكان أحد قادة الحراك الداعم لفلسطين والمناهض للحرب على غزة.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكى إن خليل هو الأول على لائحة ناشطين سيعتقلون ويرحلون من الولايات المتحدة بحجة القيام بأنشطة متطرفة ومعادية للسامية.