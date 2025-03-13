شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية: قرار رئاسى بتشكيل مجلس للأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة السورية قرارا رئاسيا اليوم بتشكيل مجلس للأمن القومى حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وأكدت أن المجلس يتألف من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.

وأضافت أن اجتماعات المجلس تعقد بشكل دوري بدعوة من الرئيس وتتخذ القرارات بالتشاور بين الأعضاء.

وأشارت إلى أن مهام المجلس وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.