شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب والهلال الأحمر: قرارات الاحتلال تدفع بقطاع غزة إلى حالة طوارئ إنسانية حادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن تعليق وصول المساعدات بما في ذلك وقف إمدادات الطاقة عن منشأة تحلية المياه الوحيدة في غزة، يدفع بالقطاع إلى حالة طوارئ إنسانية حادة، وبدأت تأثيرات ذلك بالفعل في نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار.

وأوضحت في بيان، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على إسرائيل أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك.

وأكدت اللجنة التزامها بتقديم المساعدات المنقذة للحياة، والدعوة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، عبر الوصول الإنساني السريع، مطالبة باستمرار وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن.

جريمة حرب وعقاب جماعي

وصف البرلمان العربي قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، ووصفه بأنه بأنه جريمة حرب وعقاب جماعي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، القرار مُحَذّرًا من تداعيات هذا التصعيد.



تفاقم الأزمة الإنسانية

وأكد اليماحي في بيان أمس الاثنين، رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول الذي يمثل انتهاكًا لكل القوانين والأعراف الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف البرلمان العربي القرار بأنه جريمة حرب وعقاب جماعي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وإعادة إدخال المساعدات، مُحَذّرًا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.