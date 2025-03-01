شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يبحث ثبيت وقف إطلاق النار مع رئيس وزراء فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ كافة بنوده خلال مراحله الثلاث.إضافة إلى مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والمستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وترتيبات القمة العربية غير العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة.