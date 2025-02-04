شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": تلبية الاحتياجات الصحية الحادة أولويتنا في غزة والان نبدء بالتفاصيل

إمدادات طبية

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، أن أولوية المنظمة في غزة هي تلبية الاحتياجات الصحية الحادة، ودعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية، ونقل المرضى داخل وخارج غزة للحصول على الرعاية المتخصصة.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة 156 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية اليوم في جنيف، التي تستمر حتى 11 فبراير الجاري.أوضح أن المنظمة أرسلت منذ وقف إطلاق النار 63 شاحنة محملة بالإمدادات، حيث تقدم المنظمة 60% من جميع الإمدادات الطبية في غزة، و 100% من الوقود للمستشفيات ومرافق الطوارئ الطبية.وفي الشأن العالمي أشار أدهانوم إلى أن المنظمة أطلقت منصة جديدة تحتوي على معلومات حول ألفي نوع من الأجهزة الطبية للمراجع الوطنية، ودعم البلدان لتقديم لقاحات جديدة، وطرح لقاح الملاريا في 17 دولة في أفريقيا، ولأول مرة وصلت تغطية علاج السل إلى نسبة 75% على مستوى العالم، والاستجابة لـ 50 حالة طوارئ في أنحاء العالم من صراعات وتفشي أمراض وكوارث طبيعية.