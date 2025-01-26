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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في العلا

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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في العلا

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

استقبل ولي العهد، الأمير ، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إذ تعد الزيارة الأولى لها برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية، وستعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، تتناول فرص التعاون المشترك.

 

 

 

 

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع ، وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933 جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.

 

وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليار دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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