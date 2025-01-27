شكرا لقرائتكم خبر عن مطارنة الكاثوليك يزورون كنيسة نوتردام ديجيبت بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

زار الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، كنيسة نوتردام ديجيبت، بفرنسا.

وقاموا بخدمة صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب بيشوي رسمي، راعي الكنيسة، وبحضور الأب جون ماري، ممثلًا عن المونسينيور جولنيش رئيس الأوفر دي أوريون، والأب جوزيف تقي اليسوعي. وألقى الأنبا مرقس عظة الذبيحة الإلهية حول "الطعام الباقي للحياة الأبدية"، متطرقًا إلى المزمور الأول لداود النبي، "الشجرة المغروسة على مجاري المياه"، وكيف تعمل للحياة الأبدية.

كما وأشار الأب المطران إلى كيف يكون الإنسان مثمر طوال حياته، ليكون مثل الأوراق التي لا تزبل.

في سياق متصل، ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد القديس يوحنا دون بوسكو، وذلك بكنيسة العذراء أم المعونة للآباء الساليزيان، بالزيتون، بمشاركة الأب كرمي وليم، راعي الكنيسة.