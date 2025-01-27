شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تعلن دعمها وتأييدها للقيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة عباس صابر، جهود القيادة السياسية وخطواتها الداعمة للشعب الفلسطيني وموقفها الثابت من رفض تهجير أهل غزة، وما تبذله من جهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، علي الدعم الكامل من عمال البترول تجاه ما تبذله الدولة المصرية من جهود داعمة للقضية الفلسطينية، معلنه عن تأييد عمال البترول لخطوات القيادة السياسية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل التهجير، مؤكدة علي دور الدولة المصرية الثابت تجاه الاشقاء العرب وموقفها الغير قابل للتغيير تحت اي مسمى أو ضغوط من اي نوع.

وأضافت: إن النقابة العامة للعاملين بالبترول، تدعم ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات تصدت من خلالها على مدار أكثر من عام لكل المحاولات الإسرائيلية لوقف المساعدات، وهو ما أعلنته القيادة السياسية في كل اللقاءات والمحافل الدولية الرسمية والدبلوماسية، والتي كشفت بوضوح عن الرؤية المصرية الرافضة لأي ضغوط أو ممارسات تستهدف تهجير أهالي غزة.

وأشارت إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبترول باسم جميع عمال البترول الأوفياء، يؤكدون وقوفهم بكل قوة خلف القيادة السياسية في رفضها تهجير أهل غزة وأنهم يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لإستكمال ما تقوم به مصر تجاه شعب غزة، موضحه أن هذا موقف قومي وواجب وطني والتزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ليس وليد اللحظة ولكنه استكمال لدور قومي بدأته مصر منذ سنوات وسيستمر حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه كاملة.