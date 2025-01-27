شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بابوي بتعيين الراهب عمانوئيل المحرقي مديرا لمكتب البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القرار البابوي الأول لعام 2025 بتغير سكرتيره الشخصي، وتعيين الأب الراهب القس عمانوئيل المحرقي مديرًا لمكتب قداسته، على أن يعمل بهذا القرار في الأول من فبراير 2025.

وجاء نص القرار حسب الموقع الرسمي لـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "تعيين الأب الراهب القس عمانوئيل المُحرقي مديرًا لمكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، على أن يُعمل بهذا القرار من الأول من شهر فبراير 2025م، وعلى ابن الطاعة تحل البركة.. وفي نفس السياق نقدم الشكر والامتنان إلى الأب الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، والذي شغل نفس هذه المسئولية بكل أمانة وإخلاص على مدى خمس سنوات، وأراد برغبته الكاملة أن يرجع إلى ديره متمنيًا لقدسه دوام النجاح والتوفيق".

جدير بالذكر أن الراهب القس عمانوئيل المُحرقي ترهبن في 15 مايو 1994 م، وكانت الرسامة على دير المحرق (دير العذراء - محرق)، أسيوط، ويدرس اللاهوت ويهتم بالحوار بين أتباع الأديان والعلاقات الإنسانية ويسعى إلى نشر فكرة قبول الآخر دون تمييز.

