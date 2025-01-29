شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تشكيل لجنة تضم خبرات هندسية كبيرة لوضع خطة لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على قرار النقابة بشأن تشكيل لجنة متخصصة، لوضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "ما حدث في غزة هو عملية تدميرية هائلة، وبالطبع ترقى لما فعله الأمريكان في هيروشيما".

وتابع: "نحن كنقابة مهندسين، وما لدينا من خبرات وشخصيات هندسية على أعلى مستوى، سيتم تشكيل لجنة تضع الخطط الاستراتيجية وتضع كل المخططات اللازمة لإعادة إعمار غزة".

وقال: "هذه اللجنة ستضم مجموعة من أعلى الكفاءات الهندسية المصرية، وستضم بعض الشخصيات التي تستطيع في مرحلة أخرى أن تقدم الاستشارات القانونية، لتعقيدات قد تتم مع مجتمعات خارجية".