شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات فبراير 2025 فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

‎انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة لصرف معاشات فبراير 2025 اعتباراً من أول الشهر المقبل مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لاصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات حيث يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل اى عقبات تواجه عمليات الصرف للعمل على راحة المستفيدين .

‎ كما تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يناير 2025 ، مع استمرار صرف زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته، اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، و رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، اعتباراً من 1/1 /2025.