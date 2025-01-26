شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وقف إطلاق النار.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النازحين وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، وسط قطاع غزة، بعد أن فتحت نيرانها على النازحين أثناء انتظارهم اجتياز مفترق الشهداء للعودة إلى شمال القطاع وفق اتفاق التهدئة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد أن فتحت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه النازحين الذين تجمعوا في نقطتين الأولى على شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات حيث سيسمح للنازحين بالعودة مشيًا على الأقدام.أما النقطة الثانية هي بالقرب من مفترق الشهداء "نتساريم" جنوب مدينة غزة حيث سيسمح للمركبات بالمرور، وسط توقعات بعودة نحو مليون نازح ابتداء من صباح يوم غد الأحد.سبق وأعلنت دولة الاحتلال، اليوم السبت، الإفراج عن 200 سجين فلسطيني في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أطلقت حركة حماس سراح أربع مجندات من الرهائن المحتجزين لديها.واستقبل حشود من الفلسطينيين بفرح المعتقلين المفرج عنهم لدى وصولهم إلى رام الله.