شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم البريج والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عدد الشهداء

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تجمعًا للفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف الأطراف الشرقية والشمالية من المخيم.في السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 46,707 شهداء، و 110,265 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال، وأشارت إلى ارتكاب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية، أدت إلى استشهاد 62 فلسطينيًا وإصابة 253 آخرين.