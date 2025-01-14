شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على حى الدرج شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 7 فلسطينيين وأُصيب آخرون في وقت متأخر من مساء الاثنين، نتيجة قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في المنطقة، مما أدى إلى سقوط 6 شهداء وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.



يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد الشهداء 46,584 شهيدًا، إضافة إلى 109,731 مصابًا. ولا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليها بسبب القصف المتواصل والحصار المفروض.