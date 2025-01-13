شكرا لقرائتكم خبر عن حظي بتأييد البرلمان.. تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

84 صوتًا من 128

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء الاثنين، تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير في ختام الاستشارات النيابية: "إنه بعد أن تشاور الرئيس جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائج الاستشارات رسميًا، صد قرار بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة".أضاف شقير أن نواف سلام حصل على 84 صوتًا من 128 يشكلون إجمالي عدد أعضاء البرلمان.فيما نال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 9 أصوات، و35 من النواب لم يسموا أحدًا.