مودريتش: ليس جميلاً أن يمطرنا برشلونة بـ 9 أهداف في مباراتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: كان القائد المدريدي لوكا مودريتش، هو اللاعب الوحيد في صفوف ريال مدريد الذي تحدث بعد الهزيمة القاسية من برشلونة بخماسية لهدفين في نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم مساء الأحد بين الفريقين بالجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

علق لاعب الوسط الكرواتي على الهزيمة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كان لوكا مودريتش موضوعياً وصادقاً كعادته، واعترف بأن الهزيمة أمام برشلونة عادلة، وأرسل رسالة واقعية ومؤلمة في نفس الوقت حينما قال: "ليس من الجميل أن يسجل أكبر منافس لك تسعة أهداف في مرماك في مباراتين".

وكان مودريتش يقصد بذلك الهزيمة التي تلقاها الريال أمام البارسا برباعية في بطولة الدوري الاسباني، والتي أقيمت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ثم الهزيمة بخماسية لهدفين في نهائي السوبر الاسباني مساء الأحد.

ويأمل مودريتش أن يأتي رد الفعل قريبا:"أعتقد أننا سنرد، أنا متأكد من ذلك. لم نعتقد أننا سنخوض مباراة مثل هذه ونشعر بالأسف للجماهير ولأنفسنا. الآن هو الوقت المناسب للبقاء متحدين والعمل الجاد، أنا متأكد من أننا سنجلب الكثير من الفرح طوال الموسم، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

نجم ولاعب كرة القدم الكرواتي، حاول رؤية النصف الممتلئ من الكأس: "إذا كان علينا أن نخسر نهائيًا ... فمن الأفضل أن يكون هذا". هذه هي كرة القدم وفي كرة القدم هناك انتصارات وهزائم، لقد خسرنا هذه المرة، ليس من الجيد أبدًا أن تخسر، ولكن إذا كان علينا اختيار الهزيمة، فمن الأفضل أن تكون في كأس السوبر، يتعين علينا تهنئة برشلونة، لأنهم كانوا أفضل وهذا كل شيء".