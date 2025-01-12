شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة غرب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر ليبية تسجيل قتلى وجرحى في الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة في مدينة العجيلات غرب ليبيا، موضحة الاشتباكات الدائرة في منطقة الجديدة بالمدينة بين أطرافها ميليشيا السلعة بإمرة عُثمان اللهب وميليشيا تتبع حاتم الفهري
وأوضحت المصادر لليوم السابع احتدام المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة أن أهالي مدينة العجيلات طالبوا عقب زيادة حدة الاشتباكات بوقف إطلاق النار ومهلة إنسانية لمغادرة منازلهم.
وطالب سكان مدينة العجيلات الليبية بتوفير ممر آمن لهم من قبل الهلال الأحمر الليبي وجهاز طب الطوارئ في طرابلس.
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