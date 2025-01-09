شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جوزيف عون إلى البرلمان لأداء اليمين رئيسا للبنان، حيث أدى الحرس الجمهوري التحية للرئيس اللبناني المنتخب.

وصوت مجلس النواب اللبناني، على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد، وذلك بعد شغور رئاسى استمر عامين.

من هو جوزيف عون؟

- جوزيف خليل عون هو القائد الرابع عشر للجيش اللبناني

- تولى عون قيادة الجيش منذ مارس عام 2017 خلفا للعماد جان قهوجي

- بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983، ترقى بشكل مضطرد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رقي إلى رتبة عماد، وعين قائدا للجيش اللبناني.

- ولد فى 10 ديسمبر عام 1964 ببلدة سن الفيل في قضاء المتن.

- حصل عون على عدة أوسمة عسكرية خلال مسيرته ، بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

- حصل أيضا على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.