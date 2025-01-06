شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية هولندا يؤكد أهمية دور الأقليات فى عملية الانتقال السياسى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب إنه من الضرورى أن يكون للمسيحيين والكرد والأقليات الأخرى دور في عملية الانتقال السياسى بسوريا، مؤكدا أن الانتقال السياسي الشامل بقيادة السوريين أنفسهم أمر مهم جدا لتحقيق استقرار مستدام بسوريا.

أشار فيلدكامب إلى أن تعزيز الاستقرار فى سوريا يصب في مصلحتنا بمجالات منها مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، مؤكدا "أوصلنا رسالتنا بأننا ملتزمون بالسعي لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا".