شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهد مواطنين وأصيب آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في بلدة بني سهيلا.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 13 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، 11 منهم في خان يونس.

وفي هذه الأثناء، تطلق طائرات الاحتلال المسيّرة "كواد كوبتر" النار في منطقتي الكرامة والصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما يواصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.