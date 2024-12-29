الخليج اليوم .. وزير خارجية قطر يبحث تطورات مفاوضات غزة مع قيادة "حماس" في الدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الوزير محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث آخر المستجدات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية.

وفيما يتعلق بجهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، استقبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم في الدوحة، وفد حركة "حماس" لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، برئاسة خليل الحية.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان أنه "جرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت أنه "تم التطرق لسبل دفع مفاوضات وقف إطلاق النار إلى الإمام، بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يضع حدا للحرب المستمرة في القطاع".

وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات مساء اليوم، أن العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين في وقت سابق، قولهم إنه "لا تزال هناك فجوات رغم إحراز بعض التقدم في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة".

هذا واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتخريب صفقة تبادل الأسرى، وطالبت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالضغط عليه لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل.

وكانت حركة "حماس" قد أوضحت يوم الأربعاء الماضي أن إسرائيل وضعت قضايا وشروطا جديدة أجلت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى في خضم المفاوضات التي تجري في الدوحة والقاهرة.