الخليج اليوم .. "حملة ضربات أوسع" ضد الحوثيين.. حكومة نتنياهو تتأهب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد التحذيرات المتتالية التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن، يستعد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ حملة أوسع ضد الجماعة.

فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين، عبر جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المزيد من الضربات، حسب ما نقلت القناة الـ 12.

"زيادة الضربات"

كما أضافت أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لزيادة ضرباته في اليمن من حيث النطاق والوتيرة".

لكن المصادر أوضحت في الوقت عينه أن تل أبيب متخوفة مما وصفته بـ "عواقب محتملة" كتعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ من اليمن.

وكان بعض الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقها الحوثيون تمكّن من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الباهظة الثمن.

فيما شنت إسرائيل عدة غارات قبل أيام على العاصمة صنعاء والحديدة الساحلية، مستهدفة مرافق نفطية ومحطات كهرباء، فضلا عن مطار العاصمة اليمنية.

استهداف السفن

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي (2023)، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، واستهدفوا عشرات سفن الشحن أيضا في البحر الأحمر، "إسنادا لغزة".

في حين رأى بعض المراقبين أن إسرائيل باتت بعد قضائها على قدرات حزب الله في لبنان، فضلا عن حركة حماس، باتت أكثر استعدادا وتصميماً على ضرب الحوثيين.

وقد أعلنت بالفعل صراحة أكثر من مرة أنها "قضت على كافة أذرع إيران في المنطقة، ولم يبق سوى الحوثي"، في رسالة تحذير واضحة أن الدور آت على الجماعة اليمنية.