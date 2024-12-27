شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في رام الله ونابلس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقال شاب في طولكرم

الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.ترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، والاعتداء على سكانها.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابا فلسطنييا من بلدة فرعون جنوب محافظة طولكرم بالضفة الغربية.وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قاسم محمد بدير من منزله في البلدة.