شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توكد دعم الجهود الرامية لحماية سيادة ليبيا وتبادل الخبرات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الملحق العسكري الأمريكي مع مسؤولين أمنيين في ليبيا تبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي بحث الاجتماع آليات دعم أمريكا التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكات عبر ليبيا، ودعم الجهود الرامية إلى حماية سيادة البلاد.