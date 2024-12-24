شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: أمرت الجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه طلب من الجيش تدمير البِنَى التحتية التابعة للحوثيين بعدما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأضاف نتنياهو، حسبما ذكرت قناة "آي 24" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أنه وجه الجيش الإسرائيلي بتدمير البِنَى التحتية للحوثيين، مؤكدًا أن إسرائيل ستضرب بكامل قوتها أي طرف يحاول إلحاق الضرر بها.

واستهدف الحوثيون الأسبوع الماضي إسرائيل بصاروخ باليسيتي أسقط حوالي 15 جريحا.