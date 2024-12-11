شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: حجم القتل والدمار في غزة لم تشهده المنظمة في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

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فتح معابر إلى غزة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الأمم المتحدة نداءً لتمويل الاستجابة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأن هناك حاجة إلى 6,6 مليار دولار أمريكي على الأقل لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 3,3 مليون شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إن سرعة وحجم القتل والدمار وحجم القيود التشغيلية في قطاع غزة لا يشبه أي شيء شهدته المنظمة في التاريخ.وأضاف أن العنف مستمر في التصاعد في الضفة الغربية وهناك خطر كبير من تفاقم الأوضاع، وأن الصراع أصبح الآن إقليميًّا.وطتال بتحسين بيئة العمل الإنساني، وفتح معابر إضافية إلى غزة لدخول الإمدادات واستئناف القطاع التجاري.