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ملك المغرب يجرى جراحة ناجحة فى كتفه الأيسر

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القاهرة - سامية سيد - خضع العاهل المغربي الملك محمد السادس لعملية جراحية ناجحة اليوم الأحد، في كتفه الأيسر بعد أن سقط أثناء ممارسة .

وبحسب وكالة أنباء المغرب، تعرض الملك محمد السادس، يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، لحادث أثناء ممارسته الاعتيادية، أدى إلى سقوطه وتعرضه لصدمة في "الكتف الأيسر وكسر في عظم العضد".


وأضافت: وعلى إثر هذا الحادث، "تطلب الوضع الصحي لجلالته إجراء عملية جراحية عاجلة، تم تنفيذها بنجاح في المصحة الملكية بمدينة الرباط".

وقد أكدت المصادر الرسمية أن العملية الجراحية كانت ناجحة، حيث تم تثبيت الكتف الأيسر لجلالة الملك لمدة 45 يوماً، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي لضمان التعافي التام."

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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