شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة المملكة.. دعم عربي للشعب السوري وووحدته واستقراره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توالت البيانات العربية المساندة للشعب السوري، والمطالبة باحترام إرادته وخياراته، وحماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى.

وجاء في مقدمة الداعمين المملكة العربية السعودية التي أعلنت متابعة التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وأعربت عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي اتُخذت لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، وحقن الدماء، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، أن بلاده تقف إلى جانب السوريين وتحترم إرادتهم وخياراتهم، مشددًا على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى.

وقال خلال رئاسته اليوم اجتماعًا لمجلس الأمن القومي: إن الأردن لطالما وقفت إلى جانب السوريين منذ بداية الأزمة وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي، مقدمًا لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين.

دعم مصري

تتابع مصر باهتمامٍ كبير التغيُر الذي شهدته سوريا الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري، ودعمها سيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها يوم الأحد، إلى صون مقدرات الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال بدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.



وأشارت مصر إلى استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.

تغليب المصلحة العليا

أكدت مملكة البحرين أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا، في سياق حرصها على أمن الدولة السورية واستقرارها وصون سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي.

وحثت وزارة الخارجية البحرينية جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية.

وأكدت الخارجية مساندة مملكة البحرين للجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوري الشقيق، وتطلعاته نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في إطار خطة لإعادة الإعمار وبناء سوريا، وتحقيق السلام والاستقرار، واستعادة الدولة دورها الحيوي في محيطها العربي والدولي.

خطوات إيجابية

تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها



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مساندة سوريا

كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري.

وقد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق، بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يسهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

تضامن مع الشعب السوري

أكدت رابطةُ العالم الإسلامي تضامُنها الكامل ووقوفها إلى جانب الشعب السوري العزيز بكل مكوناته، في كل ما يُحقِق تطلعاته في الأمن والاستقرار والكرامة، ويحفظ لبلاده سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويصون مؤسساتِها ومقدراتِها.

وسألت المولى القدير أن تكون هذه بداية مسيرةٍ ينعم فيها الشعبُ السوريُ بالحياة الكريمة التي يستحقُها، ونهاية فصولٍ من المآسي والويلات التي عاناها على مدى سنواتٍ طِوال، وراح ضحيتها مئاتُ الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمُهجرين.

