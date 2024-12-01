الخليج اليوم .. السعودية.. إحباط إدخال كمية كبيرة من مخدر "الكبتاغون" للمملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت السلطات السعودية من ضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة "كبتاغون" قبل دخولها للبلاد، تقدر بنحو نصف مليون قرص.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية في بيان لها أن عناصرها في منفذ جسر الملك فهد وميناء ضباء تمكنت من إحباط محاولتي تهريب 480,494 حبة كبتاغون.

وقال بيان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إنه عُثر على كميات مخدر الكبتاغون مخبأة في مركبة وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه عُثر على المضبوطات في المحاولتين بعد خضوعهما للإجراءات الجمركية والكشف والمعاينة عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية "الكلاب البوليسية".

وقدِمت المركبة الأولى عبر منفذ جسر الملك فهد وعند إجراء عملية التفتيش عُثر على 200,000 حبة مُخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي للمركبة.

وضبط عناصر الهيئة عملية التهريب الثانية في ميناء ضباء، عُثر فيها على 280,494 كانت مُخبأة في إرسالية "مكائن" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر الميناء.

المصدر: عكاظ