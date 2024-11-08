شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم ضد الإنسانية.. الأمم المتحدة: نحو 70% من القتلى في غزة نساء وأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جرائم ضد الإنسانية

الدمام - شريف احمد - أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا يوثق الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.وأكدت ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويغطي التقرير الفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، مركزا على الانتهاكات ضد المدنيين.وكشف التقرير عن أن نحو 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة هم من الأطفال والنساء، مع تركز الوفيات بين الأطفال الصغار، مؤكدا الاستخدام المتكرر للأسلحة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان أسهم في ارتفاع عدد القتلى.وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات، كجزء من هجوم واسع ضد المدنيين، تشكل جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن بعض الأفعال، إذا كانت تستهدف تدمير جماعات قومية أو دينية، قد تصل لمستوى الإبادة الجماعية.وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أهمية التزام جيش الاحتلال الإسرائيلية بمنع الجرائم المحظورة ومعاقبة مرتكبيها، خصوصًا مع العمليات العسكرية في شمال غزة، مؤكدًا ضرورة المحاسبة الشفافة والمحايدة بشأن الانتهاكات.ودعا تورك الدول الأعضاء إلى مراجعة مبيعات الأسلحة، مشيرًا إلى انتهاكات مثل الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات والصحفيين، واستخدام الفسفور الأبيض، يجب أن يتوقف بجانب وقف العنف والإفراج عن المعتقلين كضرورة ملحة، مشددًا على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.