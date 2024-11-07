الخليج اليوم .. الرئيس التونسي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء بقصر قرطاج، سفير السعودية بتونس عبد العزيز الصقر.

وسلّم عبد العزيز الصقر دعوة للرئيس التونسي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة التي ستنعقد بالرياض يوم 11 نوفمبر الجاري.

ومثل هذا اللقاء مناسبة أعرب فيها قيس سعيد عن امتنانه لتلقيه هذه الدعوة وعن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية لوقف جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس التونسي على أن موقف بلاده ثابت وهو الوقف الفوري لهذه الجرائم وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.