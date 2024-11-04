شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يعتمد تكليف وزراء جدد للخارجية والإعلام والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالى، والقاضى بإنهاء تكليف السفير حسين عوض على محمد من مهام وزير الخارجية، واعتماد تكليف السفير على يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية.



كما أصدر البرهان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية- قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضى بإنهاء تكليف دكتور جراهام عبد القادر من مهام وزير الثقافة والإعلام، واعتماد تكليف خالد على الأعيسر بمهام وزير الثقافة والإعلام.



وأصدر البرهان أيضًا قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضى بإنهاء تكليف الأستاذ أسامة حسن محمد أحمد من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، واعتماد تكليف عمر بخيت محمد آدم بمهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.



وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى كذلك قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضى بتكليف عمر أحمد محمد على بانفير بمهام وزير التجارة والتموين.