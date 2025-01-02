شكرا لقرائتكم خبر عن عليه 11 حكمًا بالحبس.. العراق تضبط المتهم سلمان الخالدي وتسلمه إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

قوة التعاون الدولي

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رصد المتهم في العراق

تعاون عراقي كويتي

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه 11 حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمّم عنه عربيًا ودوليًا.وأشارت في بيان على تطبيق إكس، إلى أن المتهم رُصد داخل العراق، وأُلقي القبص عليه قبل تمكنه من الهروب وتسليمه إلى دولة الكويت.جاء في بيان الداخلية الكويتية: في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكّن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا بإدارة الإنتربول، من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه 11 حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمّم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من تاريخ 4/12/2023 بناءً على ذمة أحكام قضائية.كما جرى إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت.أضاف البيان: بدأت الواقعة برصد المتهم داخل جمهورية العراق الشقيقة، حيث شكّل على الفور فريقٌ أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم (سلمان الخالدي) قبل تمكنه من الهروب وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.تابع البيان: تتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير الشمري ومحافظ البصرة أسعد العيداني، والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في جمهورية العراق الشقيقة على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية، إذ يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين سواء في الداخل أو الخارج، مشددةً على أن القانون سيطبق بحزم على كل من ينتهك القانون.