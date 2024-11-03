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العراق.. السوداني يدعو لإغاثة متضرري السيول في شمال وغربي البلاد

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د ب أ- بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء السبت، المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق.
كما دعا السوداني في بيان صحفي، مركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى التنسيق وحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية وتقديم كل لمساعدة والعون اللازمين للأهالي بالسرعة المطلوبة.

أمطار العراق

ويتعرض العراق حاليا إلى موجة أمطار غزيرة ضربت محافظات شمال وغربي العراق، ويتوقع أن تتسع لتشمل محافظات وسط جنوبي البلاد وتستمر حتي منتصف الأسبوع الحالي.
وأعلنت محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد بعد تزايد غزارة الأمطار وتعرض مناطق واسعة لموجة من السيول، فيما ينتظر أن تعلن محافظات أخرى تعطيل الدوام الرسمي خلال الساعات القادمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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