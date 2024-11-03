شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. السوداني يدعو لإغاثة متضرري السيول في شمال وغربي البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء السبت، المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق.

كما دعا السوداني في بيان صحفي، مركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى التنسيق وحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية وتقديم كل لمساعدة والعون اللازمين للأهالي بالسرعة المطلوبة. أمطار العراق ويتعرض العراق حاليا إلى موجة أمطار غزيرة ضربت محافظات شمال وغربي العراق، ويتوقع أن تتسع لتشمل محافظات وسط جنوبي البلاد وتستمر حتي منتصف الأسبوع الحالي.

وأعلنت محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد بعد تزايد غزارة الأمطار وتعرض مناطق واسعة لموجة من السيول، فيما ينتظر أن تعلن محافظات أخرى تعطيل الدوام الرسمي خلال الساعات القادمة.